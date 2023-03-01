Названы самые пьющие фанаты в АПЛ

Diet Chef провёл независимое исследование, в котором определил, фанаты каких клубов Английской премьер-лиги больше всех пьют пиво. Эксперты пришли к выводу, что самыми пьющими болельщиками АПЛ являются фанаты «Челси» - в среднем в день матча они выпивают по три литра пенного напитка.

На втором месте идут болельщики «Ливерпуля» - два с половиной литра, на третьем – «Лестера».

Что примечательно, каждый из этих клубов в последние годы становился чемпионом Англии, а ещё все три команды в этом сезоне не радуют своими результатами, в отличие от достижений прошлых лет.