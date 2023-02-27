Кулибали: «Мы очень разочарованы поражением от «Тоттенхэма»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал поражение своей команды в дерби против «Тоттенхэма». Напомним, «синие» уступили на выезде со счётом 0:2.

«Мы очень разочарованы поражением от «Тоттенхэма». Мы вышли на поле с желанием победить, как и всегда. Знали, что это будет сложный матч, ведь речь идёт о лондонском дерби. «Тоттенхэм» подходил к этой игре с особым настроем», – заявил Кулибали в послематчевом интервью.

Кулибали вчера провёл свой третий матч подряд в основном составе «Челси». Сенегалец до этого не выходил на поле около месяца. Калиду выступает за английскую команду с прошлого лета, когда перебрался из «Наполи».