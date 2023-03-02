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В «Челси» довольны Кепой, но ищут нового вратаря

02 Марта 2023 • 23:44 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Лондонский «Челси» планирует подписать дублёра для Кепы Аррисабалаги в летнее трансферное окно.

Испанский вратарь, ранее потерявший место в основном составе, достойно проявил себя в роли «первого номера» в текущем сезоне, поэтому клуб не намерен искать ему замену. Вместо этого руководство «синих» занимается поиском запасного голкипера, о чём сообщает издание MailSport. Подписание сменщика Кепы – одна из приоритетных задач «Челси» на предстоящее трансферное окно. При этом будущее в клубе Эдуара Менди, по слухам, остаётся под вопросом.

Кепа Аррисабалага провёл 23 матча в текущей кампании, пропустив 21 гол и девять раз сыграв «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кепа Аррисабалага Эдуар Менди трансферы футбола - лето 2023
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