«Челси» опасается, что Тьяго Силва пропустит ответный матч с «Боруссией» Дортмунд

Лондонский «Челси» всерьёз опасается насчёт того, что основной центральный защитник команды Тьяго Силва не сыграет в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Напомним, в воскресном дерби против «Тоттенхэма» Силва был заменён в начале встречи после того, как получил удар по колену. По информации от The Times, обследование выявило, что бразилец будет вынужден пропустить минимум одну неделю.

Первый матч против «Боруссии» в Дортмунде «Челси» проиграл со счётом 0:1. Ответная встреча должна состояться на «Стэмфорд Бридж» 7 марта в 23:00 по московскому времени.