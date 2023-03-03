«Челси» пока не планирует приглашать Луиса Энрике

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике вряд ли возглавит «Челси» в ближайшее время.

Испанский специалист считается одним из фаворитов на роль сменщика Грэма Поттера, находящегося под серьёзным давлением на фоне провальных результатов «синих» в последние месяцы. Известно, что сам Энрике охотно рассмотрит предложение от «Челси», однако лондонцы в настоящий момент не планируют к нему обращаться, сообщает журналист Сами Мокбель. При этом отмечается, что клуб продолжает рассматривать испанца как один из вариантов на будущее.

Луис Энрике покинул должность главного тренера сборной Испании в декабре 2022 года.