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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» вряд ли подпишет Абрахама, если не попадёт в еврокубки слухи

01 Марта 2023 • 00:34 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Возвращение Тэмми Абрахама в «Челси» может сорваться из-за неудачных выступлений лондонцев в текущем сезоне.

Как сообщалось ранее, форвард «Ромы» интересен различным представителям Английской премьер-лиги, включая «Челси», который видит 25-летнего игрока альтернативой на случай неудачи в сделках по более дорогостоящим нападающим. Известно, что Абрахам обойдётся «синим» более чем в 70 млн евро, и эта сумма, согласно Sportsmole, может превысить бюджет «синих» на лето в случае непопадания в еврокубки из-за риска нарушения правил финансового фэйр-плей.

В настоящий момент «Челси» занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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