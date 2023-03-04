Поттер: «Нам пришлось пострадать»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Челси» обыграл с минимальным преимуществом «Лидс», прервав длительную неудачную серию клуба. Успехом доволен наставник клуба Грэм Поттер, который поздравил с победой болельщиков и футболистов клуба, которые, по его словам, проявили должный характер ради результата.

- Это важно. Рад за наших фанатов и футболистов, поздравляю их. Пришлось пострадать ради победы. Это был непростой период. Игроки проявили характер, что вселяет уверенность в будущее. Теперь нас ждет очень важный матч во вторник, - цитирует слова Грэма Поттера BBC Sport.