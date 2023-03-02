«Ливерпуль» присматривается к полузащитнику «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте грядущим летом может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации от журналиста Пита О’Рурка, мерсисайдский клуб не прочь усилиться хавбеком «Челси» перед началом нового сезона.

Напомним, у Канте летом заканчивается контракт, но в последнее время стало появляться много слухов о том, что француз близок к продлению соглашения с «пенсионерами». Скорее всего, полузащитник подпишет новый контракт по схеме 3+1, что усложняет задачу «Ливерпуля».

Большую часть нынешнего сезона 31-летний Канте пропустил из-за травмы. Сейчас француз близок к возвращению в строй.