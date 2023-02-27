Некоторые новички «Челси» в шоке от уровня давления, с которым столкнулись в клубе

Некоторые из зимних новичков «Челси» не ожидали настолько большого уровня давления сразу после перехода. По информации от журналиста Мэтта Лоу, определённые новобранцы «пенсионеров» находятся в шоке от уровня давления, с которым столкнулись на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, в январе «Челси» потратил свыше 320 миллионов евро на трансферы. Далеко не все игроки из списка зимних новобранцев смогли впечатлить болельщиков в своих первых матчах за клуб.

Источник добавляет, что некоторые игроки «Челси» не верят в то, что главный тренер Грэм Поттер сможет выбраться из сложившейся ситуации.