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Некоторые новички «Челси» в шоке от уровня давления, с которым столкнулись в клубе

27 Февраля 2023 • 16:29 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Некоторые из зимних новичков «Челси» не ожидали настолько большого уровня давления сразу после перехода. По информации от журналиста Мэтта Лоу, определённые новобранцы «пенсионеров» находятся в шоке от уровня давления, с которым столкнулись на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, в январе «Челси» потратил свыше 320 миллионов евро на трансферы. Далеко не все игроки из списка зимних новобранцев смогли впечатлить болельщиков в своих первых матчах за клуб.

Источник добавляет, что некоторые игроки «Челси» не верят в то, что главный тренер Грэм Поттер сможет выбраться из сложившейся ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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