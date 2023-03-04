Поттер: «Буду бороться до тех пор, пока вижу прогресс возможным»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мыслями о кризисной ситуации команды.

«Челси» занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, не имея в своём активе ни одной победы в последних пяти встречах чемпионата. В субботу лондонцы сыграют на своём поле против «Лидса».

«Ты понимаешь, что находишься в опасности, если результаты недостаточно хороши. Такова участь тренера. Моя задача – прилагать максимальные усилия и бороться до тех пор, пока прогресс видится возможным. Сейчас это так, и мы продолжаем бороться», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого «Челси».