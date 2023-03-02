Инсайдер Романо высказался о вероятном переходе Чалханоглу в один из клубов АПЛ

Известный инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи о переезде полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу в Англию.

Недавно в СМИ появились сведения о заинтересованности в подписании турецкого футболиста со стороны английских «Лидса» и «Саутгемптона». Как сообщает Романо, данные слухи не соответствуют действительности. 29-летний хавбек не собирается покидать «Интер» и в ближайшее время, как ожидается, поставит подпись под новым контрактом с миланским клубом.

Хакан Чалханоглу провёл 32 матчах за «нерадзурри» в текущем сезоне, став автором трёх голов и шести ассистов. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 35 млн евро.