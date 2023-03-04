Фофана: «Приятное чувство»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Челси» обыграл с минимальным преимуществом «Лидс», прервав длительную неудачную серию клуба. Защитник «Челси» Уэсли Фофана, автор единственного гола игры, прокомментировал события матча, он подчеркнул приятное чувство, которое дарит ему победа.

- Приятно, я забил, команда выиграла, с сухим счетом. Хороший день. Вчера мы работали над домашними установками и сегодня я забил. Все в клубе хотят побеждать. Все готовы как защищаться, так и атаковать. Сегодня забить удалось мне, в других играх это могут сделать другие. Важно при этом побеждать, - цитирует слова Фофана BBC Sport.