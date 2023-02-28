Руководство «Челси» хочет посмотреть, как Поттер будет тренировать команду с Нкунку в атаке

Руководство лондонского «Челси» продолжает поддерживать своего главного тренера Грэма Поттера, под руководством которого команда одержала всего две победы в последних 15 матчах во всех турнирах.

По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, руководство клуба хочет предоставить Поттеру время на то, чтобы он провёл с командой полноценную предсезонку. Совладельцы «Челси» хотят посмотреть, как будет смотреться в команде Поттера Кристофер Нкунку, который летом перейдёт в стан «синих» из «РБ Лейпцига».

Ранее фанаты «Челси» в интернете создали петицию с требованием немедленно отправить Поттера в отставку. Петиция набрала максимальное количество подписей – 35 000.