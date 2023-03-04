​«РБ Лейпциг» рассказал о травме Нкунку

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку получил травму в пятничном матче чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии». Как сообщает пресс-служба «быков», у 25-летнего футболиста выявили небольшой разрыв мышечного волокна в левом бедре. Сроки восстановления Нкунку клуб не называет.

Напомним, что «РБ Лейпциг» проиграл в гостях у «Боруссии» с результатом 1:2.

В сезоне 2022/2023 Кристофер Нкунку забил 17 голов и отдал 5 голевых передач в 27 официальных матчах за «РБ Лейпциг».

На текущий момент «РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.