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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«РБ Лейпциг» рассказал о травме Нкунку

04 Марта 2023 • 18:57 Комментировать
Боруссия Д
2:1
РБ Лейпциг
окончен

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку получил травму в пятничном матче чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии». Как сообщает пресс-служба «быков», у 25-летнего футболиста выявили небольшой разрыв мышечного волокна в левом бедре. Сроки восстановления Нкунку клуб не называет.

Напомним, что «РБ Лейпциг» проиграл в гостях у «Боруссии» с результатом 1:2.

В сезоне 2022/2023 Кристофер Нкунку забил 17 голов и отдал 5 голевых передач в 27 официальных матчах за «РБ Лейпциг».

На текущий момент «РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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