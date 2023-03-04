«Боруссия» Дортмунд выиграла восьмой матч Бундеслиги кряду – повторение клубного рекорда

Дортмундская «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг» в матче 23-го тура чемпионата Германии (2:1).

«Шмели» одолели одного из главных конкурентов в родных стенах благодаря голам Марко Ройса и Эмре Джана, забитым на 21-й и 39-й минутах соответственно. По информации Opta, дортмундцы повторили личный рекорд, выиграв в восьмом подряд матче в рамках Бундеслиги. Ранее такое происходило только однажды – в сезоне 2011/12, когда команда под руководством Юргена Клоппа завоевала чемпионский титул.

После сегодняшнего успеха «Боруссия» Дортмунд возглавила турнирную таблицу чемпионата, однако у «Баварии», отстающей на три очка, остаётся матч в запасе.