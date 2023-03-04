Ройс: «Очень хотелось вернуть лидерство в таблице»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о победе «шмелей» над «РБ Лейпцигом» (2:1) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Этот успех позволил команде из Дортмунда подняться на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Германии и обогнать «Баварию» на три очка.

Ройс раскритиковал игру «Боруссии» во втором тайме, так как по ходу этого отрезка «шмели» недостаточно хорошо владели мячом. Однако хавбек остался доволен итоговым результатом.

«Очень хотелось вернуть лидерство в таблице, восстановить давление и увеличить отрыв от «РБ Лейпцига». Мы сделали это», — сказал Ройс на послематчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Ройс провёл за «Боруссию» 19 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.