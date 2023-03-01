«Боруссия» Дортмунд нацелилась на полузащитника «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». По информации от Sport Bild, «шмели» хотят заполучить хавбека летом на правах свободного агента. Скорее всего, гвинеец не будет продлевать свой истекающий контракт с мерсисайдцами.

«Ливерпуль» не против отпустить Кейта бесплатно, а для «Боруссии» Дортмунд это будет хорошая возможность заменить своего основного полузащитника Джуда Беллингема, который летом как раз может пополнить ряды «Ливерпуля». За 19-летнего англичанина «шмели» будут требовать порядка 150 миллионов евро.

Напомним, Кейта ранее выступал в Бундеслиге за «РБ Лейпциг».