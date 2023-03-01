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«Боруссия» Дортмунд нацелилась на полузащитника «Ливерпуля»

01 Марта 2023 • 12:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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Через 9 ч. 44 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». По информации от Sport Bild, «шмели» хотят заполучить хавбека летом на правах свободного агента. Скорее всего, гвинеец не будет продлевать свой истекающий контракт с мерсисайдцами.

«Ливерпуль» не против отпустить Кейта бесплатно, а для «Боруссии» Дортмунд это будет хорошая возможность заменить своего основного полузащитника Джуда Беллингема, который летом как раз может пополнить ряды «Ливерпуля». За 19-летнего англичанина «шмели» будут требовать порядка 150 миллионов евро.

Напомним, Кейта ранее выступал в Бундеслиге за «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Наби Кейта Джуд Беллингем
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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