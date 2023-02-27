​«Боруссия» - лучшая команда 2023 года в топ-лигах по нескольким ключевым показателям

Дортмундская «Боруссия» прекрасно показывает себя в 2023 календарном году. Команда Эдина Терзича выиграла все девять матчей в январе-февраля, в том числе семь матчей чемпионата Германии.

Если взять топ-5 европейских лиг, то «Боруссия» является лучшей командой сразу по ряду ключевых показателей: по среднему количеству очков за матч (3), по среднему количеству голов за матч (2,9), по среднему количеству ударов за матч (17,9) и по среднему количеству ударов в створ за матч (7,7). На эти факты обращает внимание Opta.

Ближайший матч Бундеслиги «Боруссия» проведёт 3 марта – против «РБ Лейпцига» на своём поле.