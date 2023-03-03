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Чемпионат Германии. Бундеслига

Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг: где смотреть прямую трансляцию онлайн

03 Марта 2023 • 02:11 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
Через 19 ч. 9 мин.

В центральном матче очередного тура Бундеслиги сыграют «Боруссия» из Дортмунда и «РБ Лейпциг». Первые исключительно побеждают во всех турнирах в 2023 году и могут выйти на чистое первое место чемпионата Германии. Гости тоже хороши на этом отрезке сезона, пускай и порой теряют очки, но бой лидеру они должны дать. Предполагается, что «шмели» должны набрать очередные три балла, а вот как пройдет матч, станет известно после 22:30. Эфир на «Матч Футбол 3», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина +», «Сетанта Спортс 2 Евразия», Sky Sports, beIN Sports,  DAZN, M+ и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг
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БОРУССИЯ Д РБ ЛЕЙПЦИГ
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.03.23 в 22:30
Боруссия Д Боруссия Д
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
2.33 3.85 2.85
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