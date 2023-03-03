Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В центральном матче очередного тура Бундеслиги сыграют «Боруссия» из Дортмунда и «РБ Лейпциг». Первые исключительно побеждают во всех турнирах в 2023 году и могут выйти на чистое первое место чемпионата Германии. Гости тоже хороши на этом отрезке сезона, пускай и порой теряют очки, но бой лидеру они должны дать. Предполагается, что «шмели» должны набрать очередные три балла, а вот как пройдет матч, станет известно после 22:30. Эфир на «Матч Футбол 3», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина +», «Сетанта Спортс 2 Евразия», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.