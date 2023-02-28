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Чемпионат Германии. Бундеслига

Переход Камада в «Боруссию» Дортмунд находится на финальной стадии

28 Февраля 2023 • 11:50 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
03.03 22:30

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада находится в шаге от перехода в дортмундскую «Боруссию». Если верить журналисту Николе Скире, японец согласовал с командой контракт сроком на 5 лет.

Даити присоединится к новому клубу в июле в качестве свободного агента, так как в конце сезона у футболиста заканчивается контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». Напомним, игрока ранее также связывали с каталонской «Барселоной».

В нынешнем сезоне Камада отметился 7 голами и 4 ассистами в Бундеслиге. Дортмундская «Боруссия» в данный момент разделяет первую строчку чемпионата с мюнхенской «Баварией», уступая своим конкурентам лишь по разнице забитых и пропущенных.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
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БОРУССИЯ Д РБ ЛЕЙПЦИГ
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