Переход Камада в «Боруссию» Дортмунд находится на финальной стадии

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада находится в шаге от перехода в дортмундскую «Боруссию». Если верить журналисту Николе Скире, японец согласовал с командой контракт сроком на 5 лет.

Даити присоединится к новому клубу в июле в качестве свободного агента, так как в конце сезона у футболиста заканчивается контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». Напомним, игрока ранее также связывали с каталонской «Барселоной».

В нынешнем сезоне Камада отметился 7 голами и 4 ассистами в Бундеслиге. Дортмундская «Боруссия» в данный момент разделяет первую строчку чемпионата с мюнхенской «Баварией», уступая своим конкурентам лишь по разнице забитых и пропущенных.