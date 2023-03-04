Невероятный Дортмунд! «Боруссия» выиграла десятый матч подряд и возглавила Бундеслигу

Дортмундская «Боруссия» и РБ «Лейпциг» сошлись в рамках чемпионата Германии. Матч 23-го тура Бундеслиги состоялся третьего марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

«Лейпциг» прибыл в гости к «жёлтой стене» не в самый удачный момент. Дортмундцы находятся в шикарной форме – после чемпионата мира 2022 команда Эдина Терзича провела девять матчей и все девять выиграла. Невероятная форма, иначе не скажешь. Конечно же, играть против такого оппонента очень опасно. И «быки» не зря переживали, хозяева укротили их без особых проблем.

Марко Ройс и компания взялись за дело с первых минут. Инициатива была за Дортмундом, территория, владение. Но первый момент создал именно «Лейпциг». Из центрального круга Собослаи выполнил классный заброс налево, там передачу принял Нкунку, на скорости обошёл Джана и с линии штрафной площади пробил чуть выше ворот. «Боруссия» не стала размениваться на опасные моменты, моментально счёт открыв.

Беллингем из глубины поля вырезал передачу неземной красоты, Юлиан Брандт с трудом мяч обработал и вонзил его в сетку. Однако в дело вмешались помощники арбитра. На повторах они разглядели, что мяч попал в руку Брандту, и гол пришлось отменить. Правда, грустила «Боруссия» совсем недолго, через семь минут Дортмунд уже праздновал легитимный гол.

Бласвих каким-то непонятным отбором решил обезмячить Ройса, просто скосив Марко в своей штрафной площади. А сам же капитан Дортмунда реализовал пенальти, хладнокровно разбросав голкипера и мяч по разным углам - 1:0. В конце тайма «Лейпциг» обязан был сравнивать счёт, но прострел Форсберга Хальстенберг замкнуть не смог. С метра Марсель умудрился послать мяч выше ворот. И практически тут же последовала расплата.

Брандт приложил ногу и ко второму голу, навесив на ближнюю к себе штангу. Борьба, отскок чуть назад и Джан буквально расстреливает Бласвиха – 2:0. Уверенное преимущество сыграло с Дортмундом злую штуку. «Лейпциг» шёл к ответному голу и шёл постоянно. Андре Силва от угла вратарской площади замыкал идеальный кросс Айдара, пробив под штангу. Не попал в створ португалец. Затем Собослаи не технику бил метров с 20, направляя под штангу – тоже мимо.

Гол «Лейпцига» пришёл за 15 минут до конца основного времени. Шлагер забросил левый фланг, Раус оттуда подал точно и своевременно, а дальнюю штангу чётко замкнул Форсберг – 2:1. «Лейпциг» сохранил интригу на концовку матча, заставил «Боруссию» перестраиваться на 5-4-1, но более ничего не добился. Есть десятая победа подряд у Дортмунда и лидерство в Бундеслиге! Берегись, «Бавария».