«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема

«Ливерпуль» возглавляет гонку за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом. По информации от Liverpool Echo, у команды Юргена Клоппа в данный момент больше шансов заполучить 19-летнего англичанина, чем у остальных топ-клубов.

«Боруссия» Дортмунд летом будет требовать за Беллингема порядка 150 миллионов евро. Ещё один желающий клуб в лице мадридского «Реала» не готов платить такие деньги, тогда как «Ливерпуль» вполне располагает подобным бюджетом.

Помимо Беллингема «Ливерпуль» также может купить другого полузащитника – Матеуса Нунеса из «Вулверхэмптона» грядущим летом.