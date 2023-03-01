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«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема

01 Марта 2023 • 16:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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Через 5 ч. 31 мин.

«Ливерпуль» возглавляет гонку за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом. По информации от Liverpool Echo, у команды Юргена Клоппа в данный момент больше шансов заполучить 19-летнего англичанина, чем у остальных топ-клубов.

«Боруссия» Дортмунд летом будет требовать за Беллингема порядка 150 миллионов евро. Ещё один желающий клуб в лице мадридского «Реала» не готов платить такие деньги, тогда как «Ливерпуль» вполне располагает подобным бюджетом.

Помимо Беллингема «Ливерпуль» также может купить другого полузащитника – Матеуса Нунеса из «Вулверхэмптона» грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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