«Боруссия» Дортмунд - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В 23-м туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд играет против «РБ Лейпцига».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
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Протокол игры
|(1:0) Ройс Марко21'
|(2:0) Джан Эмре39'
Майер Александер II•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан•Джан Эмре•Брандт Юлиан•Беллингем Джуд•Эзкан Салих• 29'Ройс Марко•Аллер Себастьян
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Хальстенберг Марсель• 38'Собослаи Доминик•Шлагер Ксавер•Айдара Амаду• 17'Форсберг Эмиль•Андре Силва• 45'Нкунку Кристофер 15'
03 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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