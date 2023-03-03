Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич – о матче «Боруссия» - «РБ Лейпциг»: «Обе команды будут стремиться к победе»

03 Марта 2023 • 00:08 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
Через 20 ч. 39 мин.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал приближающиеся матчи своей команды. Сегодня «чёрно-жёлтым» предстоит сыграть с «РБ Лейпцигом» в рамках Бундеслиги, во вторник – с лондонским «Челси» в Лиге чемпионов.

«Это самая важная неделя в сезоне», - сказал Терзич во время пресс-конференции, его слова приводятся на официальном сайте клуба.

«Мы счастливы. Мы хотим увеличить отрыв от «РБ Лейпцига», они тоже хотят улучшить свои позиции. Вот почему это будет игра, в которой обе команды будут стремиться к победе. Мы уверены, что это будет действительно хорошая игра. Мы должны выступить очень хорошо, чтобы выйти победителями», - добавил специалист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Эдин Терзич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.03.23 в 22:30
Боруссия Д Боруссия Д
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
2.33 3.85 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
00:38 · Германия. Бундеслига
Эбимбе и Макс останутся в «Айнтрахте»
00:23 · Германия. Бундеслига
Линхарт может покинуть «Фрайбург» летом
00:08 · Германия. Бундеслига
Терзич – о матче «Боруссия» - «РБ Лейпциг»: «Обе команды будут стремиться к победе»
02 Марта
22:23 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч чемпионата Германии – 3 марта 2023
21:52 · Германия. Бундеслига
Финн Дамен летом покинет «Майнц»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ готовы заплатить 150 млн евро за Беллингема слухи
16:56 · Англия. Премьер-лига
Ауа отказал «Манчестер Юнайтед», чтобы перейти в «Айнтрахт»
16:46 · Германия. Бундеслига
Павар: «Чемпионская гонка в Бундеслиге сейчас очень напряжённая»
16:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» положила глаз на молодого таланта из «Фенербахче»
15:56 · Германия. Бундеслига
Павар: «Интер»? Я хотел остаться в «Баварии» 1
15:46 · Германия. Бундеслига
Павар – об ответном матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Верю в своих партнёров»
15:36 · Германия. Бундеслига
«Реал» пока не спешит с трансфером Беллингема, так как ждёт разрешения ситуаций с Модричем и Кроосом
15:10 · Германия. Бундеслига
Павар пообещал покраситься в блондина, если «Бавария» выиграет требл
14:33 · Германия. Бундеслига
Зоммер: «У меня отличные отношения с Нойером»
14:11 · Германия. Бундеслига
«Реал» может потратить 80 млн евро на топ-игрока «Баварии» 1
Все новости
Рекомендуем