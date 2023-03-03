Терзич – о матче «Боруссия» - «РБ Лейпциг»: «Обе команды будут стремиться к победе»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал приближающиеся матчи своей команды. Сегодня «чёрно-жёлтым» предстоит сыграть с «РБ Лейпцигом» в рамках Бундеслиги, во вторник – с лондонским «Челси» в Лиге чемпионов.

«Это самая важная неделя в сезоне», - сказал Терзич во время пресс-конференции, его слова приводятся на официальном сайте клуба.

«Мы счастливы. Мы хотим увеличить отрыв от «РБ Лейпцига», они тоже хотят улучшить свои позиции. Вот почему это будет игра, в которой обе команды будут стремиться к победе. Мы уверены, что это будет действительно хорошая игра. Мы должны выступить очень хорошо, чтобы выйти победителями», - добавил специалист.