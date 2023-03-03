Ройс повторил голевой рекорд дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс стал рекордсменом клуба по голам.

33-летний футболист открыл счёт в проходящем сейчас матче Бундеслиги против «РБ Лейпцига», реализовав одиннадцатиметровый. Как отмечает Opta, этот гол стал для Ройса 159-м за дортмундцев – повторение рекорда клуба на профессиональном уровне. Ранее единоличным рекордсменом был Михаэль Цорк. Таким образом, нынешний капитан «шмелей» станет лучшим голеодором клуба, когда забьёт свой следующий мяч.

Следить за ходом матча «Боруссии» Дортмунд против «РБ Лейпцига» можно на сайте Liveresult.ru, где ведётся текстовая трансляция встречи.