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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс повторил голевой рекорд дортмундской «Боруссии»

03 Марта 2023 • 23:08 Комментировать
Боруссия Д
2:0
РБ Лейпциг
перерыв

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс стал рекордсменом клуба по голам.

33-летний футболист открыл счёт в проходящем сейчас матче Бундеслиги против «РБ Лейпцига», реализовав одиннадцатиметровый. Как отмечает Opta, этот гол стал для Ройса 159-м за дортмундцев – повторение рекорда клуба на профессиональном уровне. Ранее единоличным рекордсменом был Михаэль Цорк. Таким образом, нынешний капитан «шмелей» станет лучшим голеодором клуба, когда забьёт свой следующий мяч.

Следить за ходом матча «Боруссии» Дортмунд против «РБ Лейпцига» можно на сайте Liveresult.ru, где ведётся текстовая трансляция встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Михаэль Цорк Марко Ройс
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БОРУССИЯ Д РБ ЛЕЙПЦИГ
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Боруссия Д Боруссия Д
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
2
0
2.33 3.85 2.85
Видео
04.03.23 в 17:30
Боруссия М Боруссия М
Фрайбург Фрайбург
2.55 3.55 2.75
Видео
04.03.23 в 17:30
Аугсбург Аугсбург
Вердер Вердер
2.22 3.85 3.05
Видео
04.03.23 в 17:30
Майнц Майнц
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.15 3.75 3.25
Видео
04.03.23 в 17:30
Бохум Бохум
Шальке 04 Шальке 04
2.22 3.85 3.05
Видео
04.03.23 в 17:30
Унион Берлин Унион Берлин
Кёльн Кёльн
2.05 3.35 3.95
Видео
04.03.23 в 20:30
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5.00 5.60 1.51
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