Салах забил «Манчестер Юнайтед» в каждом из шести последних матчей

Египетский форвард «красных» Мохамед Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», который неизменно поражал ворота «Манчестер Юнайтед» на протяжении шести матчей кряду. Такое достижение форвард установил сегодня вечером, дважды поразив ворота «МЮ» в дерби в рамках АПЛ.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» сенсационно громит «манкунианцев» на «Энфилде», к концу второго тайма счёт для гостей на табло просто катастрофический – 6:0. Такого, пожалуй, никто не мог предположить.

По дублю оформили три игрока «Ливерпуля» - форварды Дарвин Нуньес, Коди Гакпо и Мохамед Салах. Пять голов залетели в ворота «МЮ» во втором тайме игры.