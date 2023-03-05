Салах сравнялся с Озилом, Азаром и Матой по ассистам в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах провёл невероятный матч против «Манчестер Юнайтед».

Египетский футболист записал в свой актив два забитых мяча и две голевые передачи, чем помог команде разгромить «красных дьяволов» со счётом 7:0. Как отмечают английские ресурсы, Салах отметился 54-м ассистом в рамках Премьер-лиги за всю карьеру, сравнявшись по этому показателю с Месутом Озилом, Эденом Азаром и Хуаном Матой. Примечательно, что для достижения данного результата Салаху потребовалось 217 матчей, Озилу – 184, Азару – 245, Мате – 278.

Напомним, что сегодня Мохамед Салах также стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в рамках АПЛ за всю историю – 129 голов.