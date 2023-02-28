Каземиро: «Я бегаю за мячом так, словно это еда»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился секретом своего успеха.

Недавно бразилец завоевал первый трофей с «красными дьяволами», выиграв Кубок лиги. В финальном матче с «Ньюкаслом» (2:0) хавбек отметился голом.

«Всем, кто меня знает, хорошо известно, что для меня мяч – это как еда, поэтому я так энергично за ним бегаю. Это касается любых матчей, будь то финал или рядовая игра – я иду за каждым мячом так, словно от этого отбора зависит вся моя жизнь», – заявил в интервью бразильским СМИ 31-летний игрок.

Каземиро пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, перебравшись из мадридского «Реала» более чем за 70 млн евро.