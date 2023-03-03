Трент: «Летом мы постараемся разобраться, что произошло, сейчас не время этим заниматься»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд считает, что сейчас не время разбираться в причинах провала команды в нынешнем сезоне. Напомним, мерсисайдцы в данный момент идут на шестом месте в турнирной таблице, отставая от топ-4 на 6 очков.

«Летом мы постараемся разобраться, что произошло, сейчас не время этим заниматься. По ходу сезона сложно понять причину, ведь ты живёшь в насыщенном графике», – цитирует Трента Liverpool Echo.

На счету Александера-Арнольда гол и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. За весь прошлый сезон АПЛ футболист отметился двумя голами и двенадцатью ассистами.