Вегхорст: «Есть только одна вещь, которая имеет значение, — победа, и это то, что мы сделали»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст высказался о победе над «Ньюкаслом» (2:0) в финальном матче Кубка английской лиги.

Нидерландский футболист отметил, что этот успех для него многое значит, поскольку ранее ему не удавалось побеждать в подобных турнирах.

«Для меня это первый раз, когда я выиграл трофей, а для клуба это было довольно давно, так что это прекрасное чувство. Есть только одна вещь, которая имеет значение, — победа, и это то, что мы сделали», — цитирует Вегхорста официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, 30-летний футболист подчеркнул, что в команде сейчас ощущается победный менталитет, поэтому манкунианцы не собираются останавливаться на достигнутом и жаждут большего.

После 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков.