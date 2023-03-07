Тен Хаг пригрозил игрокам «Манчестер Юнайтед» переводом в дубль после разгромного поражения от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура АПЛ пригрозил игрокам переводом в резервную команду, если нечто подобное снова повторится. Об этом сообщает The Mirror, ссылаясь на источник в клубе.

По информации источника, нидерландский специалист также сказал своим подопечным, что им повезло вернуться в Манчестер на командном автобусе, а не вместе с болельщиками, которые заплатили деньги за то, чтобы посетить эту игру.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 25 играх. Свой следующий матч «красные дьяволы» проведут 12 марта против «Саутгемптона». Начало — в 17:00 по московскому времени.