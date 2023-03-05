«Ливерпуль» определился с приоритетными позициями для усиления в летнее окно

«Ливерпуль» запланировал активную трансферную кампанию на лето.

Рулевой «красных» Юрген Клопп неоднократно подтверждал нехватку игроков, что особенно касается средней линии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, летом мерсисайдцы планируют в срочном порядке усилить центр полузащиты и центр обороны – самые проблемные на данный момент зоны в составе. Подписания на атакующие позиции будут зависеть от опций, которые возникнут на рынке.

Прямо сейчас команда Юргена Клоппа уверенно обыгрывает «Манчестер Юнайтед» в родных стенах в поединке Премьер-лиги. Следить за матчем можно на сайте Liveresult.ru, где представлена текстовая трансляция.