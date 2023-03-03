​Тен Хаг сообщил, что Шоу и Санчо должны сыграть с «Ливерпулем»

В ближайшее воскресенье в чемпионате Англии пройдёт северо-западное дерби между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг высказался о кадровой ситуации в команде.

«Думаю, что некоторые игроки вернутся. Люк Шоу пропустил матч с «Вест Хэмом», и мы ожидаем его возвращения. Джедон Санчо был болен, мы должны последить за его состоянием. Но я думаю, что он тоже может сыграть», - рассказал тен Хаг журналистам.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» стартует 5 марта в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.