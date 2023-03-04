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Клопп оценил игру Рэшфорда

04 Марта 2023 • 01:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
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05.03 19:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает об успехах нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

25-летний футболист забил 17 голов во всех турнирах с момента возобновления сезона после чемпионата мира в Катаре. На данный момент он лидирует в списке бомбардиров «красных дьяволов» с 25 точными ударами.

«Нечасто можно услышать нечто подобное об игроке «Манчестер Юнайтед» от тренера «Ливерпуля», но я рад за Маркуса, – делится мыслями Клопп в преддверии матча против команды Эрика тен Хага. – Его игра в последние два месяца – это что-то невероятное», – заявил немецкий рулевой на пресс-конференции.

Встреча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится 5 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Маркус Рэшфорд
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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