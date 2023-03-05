Салах оформил 30 голевых действий в сезоне за «Ливерпуль»

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в сегодняшнем дерби против «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» оформил 30-е голевое действие в сезоне. Египтянин сделал ассист на Коди Гакпо, который довёл счёт матча до разгромного – 3:0.

Всего у египтянина теперь девять голов и шесть ассистов в рамках АПЛ, восемь голов и два ассиста в Лиге чемпионов, гол и ассист в Кубке Англии, гол и ассист в Суперкубке Англии и гол в Кубке лиги.

Теперь Салах является единственным игроком из Премьер-лиги с двузначным числом голов и передач в текущем сезоне.

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