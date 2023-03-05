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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах оформил 30 голевых действий в сезоне за «Ливерпуль»

05 Марта 2023 • 20:53 Комментировать
Ливерпуль
7:0
Манчестер Юнайтед
1 1.02 X 23.00 2 100.00
2-й тайм

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в сегодняшнем дерби против «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» оформил 30-е голевое действие в сезоне. Египтянин сделал ассист на Коди Гакпо, который довёл счёт матча до разгромного – 3:0.

Всего у египтянина теперь девять голов и шесть ассистов в рамках АПЛ, восемь голов и два ассиста в Лиге чемпионов, гол и ассист в Кубке Англии, гол и ассист в Суперкубке Англии и гол в Кубке лиги.

Теперь Салах является единственным игроком из Премьер-лиги с двузначным числом голов и передач в текущем сезоне.

Будьте в курсе самых ярких событий дерби благодаря трансляции от портала Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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