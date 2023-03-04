Араухо отказал двум грандам АПЛ ради продолжения карьеры в «Барселоне»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо был интересен представителям Английской премьер-лиги.

Уругваец мог покинуть «Барселону» в прошлом году из-за финансовых трудностей каталонского клуба. За ситуацией внимательно следили представители ведущих европейских чемпионатов, потенциально готовые переманить уругвайца в свои ряды. Согласно сведениям издания Sport, у Араухо были предложения от «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», однако центрбек отверг оба варианта, решив остаться в «Барселоне».

Действующий контракт Рональда Араухо с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года.