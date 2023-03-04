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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Араухо отказал двум грандам АПЛ ради продолжения карьеры в «Барселоне»

04 Марта 2023 • 00:04 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
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05.03 18:15

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо был интересен представителям Английской премьер-лиги.

Уругваец мог покинуть «Барселону» в прошлом году из-за финансовых трудностей каталонского клуба. За ситуацией внимательно следили представители ведущих европейских чемпионатов, потенциально готовые переманить уругвайца в свои ряды. Согласно сведениям издания Sport, у Араухо были предложения от «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», однако центрбек отверг оба варианта, решив остаться в «Барселоне».

Действующий контракт Рональда Араухо с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Манчестер Юнайтед Рональд Араухо
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