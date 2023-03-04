Клопп: «Не удивлён прогрессом «МЮ» при тен Хаге»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступления «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага. Напомним, «красные дьяволы» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, тогда как «Ливерпуль» идёт на шестом месте.

«Не удивлён прогрессом «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге. Просто взгляните на их команду, как они вообще могут быть не хороши? У них есть опыт, качественный состав и умение защищаться. В этом сезоне они совершенно иначе играют в обороне», – поделился Клопп на пресс-конференции.

Завтра «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встретятся между собой на «Энфилде» в рамках АПЛ.