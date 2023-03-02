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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» довёл серею без поражений до 11 встреч кряду

02 Марта 2023 • 00:53 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
05.03 19:30

«Манчестер Юнайдет» дома одержал волевую победу в Кубке Англии над «Вест Хэмом» - 3:1. Как это было – читайте в нашем обзоре. А пока поделимся приятным для всех болельщиков «манкунианцев» статистическим фактом.

Последнее поражение на данный момент подопечные Эрика тен Хага терпели аж 11 официальных матчей назад – это случилось 23 января в гостевом матче против лондонского «Арсенала» (2:3) - лидера АПЛ. В последующих 11 матчах «МЮ» выиграл Кубок лиги, одержал ещё восемь побед и лишь два матча свёл к ничьей – с «Лидсом» в АПЛ и с «Барселоной» в Лиге Европы.

В грядущие выходные «МЮ» ожидает принципиальный матч – «красные дьяволы» в рамках АПЛ встретятся в гостях с «Ливерпулем».

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Манчестер Юнайтед Вест Хэм
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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