Впервые за 113 лет два или более игрока «Ливерпуля» отметились дублем в матче с «МЮ»

Нападающие «Ливерпуля» Дарвин Нуньес и Коди Гакпо установили уникальное достижение в матче против «Манчестер Юнайтед».

Команда Юргена Клоппа громит «красных дьяволов» на «Энфилде», а уругваец и нидерландец уже записали на свой счёт по два забитых мяча, затем то же самое удалось и Мохамеду Салаху. Согласно сведениям Opta, впервые с 1910 года сразу два или более футболиста «Ливерпуля» поразили ворота «Манчестер Юнайтед» в матче высшего дивизиона более одного раза. 113 лет назад это сделали Артур Годдард и Джеймс Стюарт.

На сайте Liveresult.ru проходит текстовая трансляция поединка «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Незадолго до финального свистка на табло горит счёт 6:0.