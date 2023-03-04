Беллингем восхищается Клоппом, игрок будет главной целью «Ливерпуля» на лето

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема согласовал условия нового контракта ещё до старта чемпионата мира. Тем не менее, если верить изданию Relevo, французский форвард в данный момент сомневается, ставить ли ему подпись под новым соглашением.

Колебаниям Бензема поспособствовало предложение из Саудовской Аравии, которое француз получил недавно. Карим может согласиться на щедрые финансовые условия другого клуба и покинуть «Реал» свободным агентом.

Напомним, Бензема является действующим обладателем «Золотого мяча». На счету нападающего 11 голов и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.