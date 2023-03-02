Де Хеа хочет остаться в «МЮ», переговоры продолжаются

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа намерен подписать новый контракт с клубом.
Действующее соглашение испанца истекает в июне. Руководство «красных дьяволов» не воспользовалось опцией автоматической пролонгации договора, поскольку рассчитывает «переподписать» де Хеа с сокращённой зарплатой. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент стороны продолжают переговоры по условиям дальнейшего сотрудничества. Сам 32-летний вратарь хотел бы связать своё будущее с «Манчестер Юнайтед».
Давид де Хеа провёл 37 матчей за команду Эрика тен Хага в текущем сезоне, пропустив 37 голов.
Бан пользователя