Лишение статуса капитана: Почему тен Хаг может наказать Фернандеша за разгром от «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» на выходных потерпел сокрушительное поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:7, реакцией на которое может стать лишение Бруну Фернандеша капитанской повязки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации.

Позорнейшее поражение от «Ливерпуля» не должно пройти для «Манчестер Юнайтед» без последствий. Ещё недавно кто-то всерьёз обсуждал, что подопечные Эрика тен Хага могут побороться за чемпионство, но теперь эти рассуждения выглядят неловко. После поражения 0:7 нидерландскому наставнику надо ещё умудриться удержать команду, чтобы она психологически не просела. Вероятно, одним из таких шагов станет лишение Бруну Фернандеша капитанской повязки.

Задача капитана заключается в том, чтобы в тяжёлый момент взбодрить команду, повести её за собой. И уж точно капитан не может срываться и убегать в момент неудачи. Однако Фернандеш в поединке против «Ливерпуля» демонстрировал всё, что капитану делать запрещено. Португалец вступал в перепалки с судьями и даже толкнул одного из арбитров, кричал на партнёров, а после поединка не поблагодарил болельщиков. Кроме того, Фернандеш, по мнению ветерана команды Гари Невилла, и вовсе просил его заменить, чтобы поскорее уйти с поля в момент позора, но тен Хаг предпочёл снять Маркуса Рэшфорда.

Бывшие капитаны «МЮ» Рой Кин и Гари Невилл раскритиковали поведение португальца. «Язык тела Фернандеша был просто позорным. Действительно талантливый парень, он капитан, но его язык тела, размахивание руками, нежелание бежать назад… Вы бы не были счастливы, если бы он был в вашей раздевалке», – отметил Рой Кин.

«Бруну Фернандеш стоит в центральном круге с поднятыми руками и спрашивает: "Почему это я не ухожу?" Честно говоря, я должен сказать, что его поведение во втором тайме было позорным. Второй тайм был абсолютным позором, позором! Символом стал не кто иной, как капитан Бруну Фернандеш, который, как мне кажется, временами вёл себя позорно в этой игре», – добавил, в свою очередь, Невилл.

Никто не спорит, что Фернандеш – важный игрок для «МЮ». В этом сезоне он является вторым в списке лучших бомбардиров и ассистентов команды. Во многом благодаря португальцу «красные дьяволы» одержали ряд знаковых побед. Тем не менее хорошо играть в футбол и быть капитаном – это разные вещи.

Эрику тен Хагу теперь придётся серьёзно подумать, что делать с Фернандешем. В этом сезоне нидерландский специалист уже оказывался в подобной ситуации, когда Криштиану Роналду отказывался выходить на поле. Тен Хаг повёл себя строго, но справедливо. Сейчас кажется, что уход того португальца прекрасно повлиял на «МЮ». Интересно, как нидерландец поведёт себя с другим представителем этой южной страны. Конечно, расставаться с Фернандешем нельзя, но вот лишить повязки – вполне логичное решение.

Благо в «МЮ» есть несколько игроков, которым можно вручить повязку. Например, свой воспитанник Маркус Рэшфорд, ставший главной силой на поле. При этом у него явно есть лидерские качества, которые он ярко проявляет вне футбола. Не забудем про Давида де Хеа, который никогда не боится держать удар перед журналистами даже после самых тяжёлых поражений, да и в команде он уже очень давно. Возможно, что и Каземиро за полгода с небольшим уже стал тем человеком, которому могут дать повязку. Либо придётся чаще на поле выпускать Гарри Магуайра, который, собственно говоря, основной капитан, в то время как Фернандеш – его заместитель.

Эрику тен Хагу точно надо реагировать на результат, и смена капитана – это самый логичный шаг.

Роман Андреев