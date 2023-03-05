«Ливерпуль» одержал самую крупную победу над «МЮ» в истории – прежний рекорд держался 128 лет

«Ливерпуль» добился исторической победы над «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0.

Мерсисайдцы открыли счёт лишь на 43-й минуте, зато во втором тайме отметились в воротах «красных дьяволов» шесть раз. По информации BBC, сегодняшняя победа стала рекордной для «Ливерпуля» в богатой истории личных противостояний с «Манчестер Юнайтед» в официальных матчах. Коллектив Юргена Клоппа превзошёл достижение 1895 года – тогда была одержана победа со счётом 7:1.

Несмотря на сегодняшний результат, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему опережает «Ливерпуль» в турнирной таблице Премьер-лиги – 49 очков против 42.