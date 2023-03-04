Байчетич: «Алькантара помог мне обрести уверенность»

Полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич рассказал о своих взаимоотношениях с партнёром по команде Тьяго Алькантарой.

«Тьяго имеет для меня большое значение, он помог мне обрести уверенность. Он представил меня другим футболистам и помог внедриться в коллектив. Я внимательно наблюдаю за игрой Тьяго и многому у него учусь», – цитирует Байчетича издание Daily Mirror.

Напомним, Алькантара проводит свой третий сезон за «Ливерпуль». Ранее ходили слухи, что в конце кампании футболист может отправиться в турецкий «Фенербахче». Что касается Байчетича, в последнее время 19-летнему хавбеку удалось завоевать место в стартовом составе «Ливерпуля». На счету Стефана один гол в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.