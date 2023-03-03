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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон: «Если «МЮ» обыграет «Ливерпуль», команда останется в чемпионской гонке»

03 Марта 2023 • 14:58 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
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05.03 19:30

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» сохранит чемпионских амбиции, если в ближайшем туре АПЛ обыграет «Ливерпуль» на выезде. Напомним, сейчас команда Эрика тен Хага отстаёт от первого места на 11 очков, имея при этом матч в запасе.

«Если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Ливерпуль», команда останется в чемпионской гонке. Для «Ливерпуля» эта победа тоже будет важнейшей, ведь тогда команда приблизится к четвёртому месту», – сказал Мерсон.

От топ-4 «Ливерпуль» в данный момент отсатёт на шесть очков. При этом у подопечных Юргена Клоппа есть в активе матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Пол Мерсон
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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