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Дьявольский кошмар «Манчестер Юнайтед»: «Ливерпуль» разнёс команду тен Хага в пух и прах, отгрузив ей 7 мячей

05 Марта 2023 • 21:20 Комментировать (22)
Ливерпуль
7:0
Манчестер Юнайтед
окончен

В центральном воскресном матче 26-го тура «Ливерпуль» разбирался с «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Ливерпуль7:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Гакпо Коди43'  
(2:0) Нуньес Дарвин47'  
(3:0) Гакпо Коди50'  
(4:0) Салах Мохамед66'  
(5:0) Нуньес Дарвин76'  
(6:0) Салах Мохамед83'  
(7:0) Фирмино Роберто89'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюЭллиотт Харви 85' (Джонс Кёртис ( 85') Фабиньо Энрике  41' 79' (Милнер Джеймс ( 79') Хендерсон Джордан 79' (Фирмино Роберто ( 79') Салах Мохамед  84'Гакпо Коди 79' (Байчетич Стефан ( 79') Нуньес Дарвин 79' (Жота Диогу ( 79')
Запасные: Келлехер КаомхинЦимикас КостасКарвалью ФабиуМатип Жоэль
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран РафаэльМартинес Лисандро  61' 77' (Забитцер Марсель ( 77') Шоу ЛюкФред Сантос 58' (Гарначо Алехандро ( 58') Каземиро Карлос 77' (Маласиа Тирелл ( 77') Антони  53'Вегхорст Ваут 58' (Мактоминай Скотт ( 58'  64') Фернандеш БрунуРэшфорд Маркус 85' (Эланга Энтони ( 85')
Запасные: Магуайр ГарриУан-Биссака АаронХитон ТомСанчо Джедон
05 марта. Стадион "Энфилд".

«МЮ» вряд ли удастся подняться с третьей строчки на вторую и тем более на первую. «Арсенал» и «Манчестер Сити» уже оторвались от «красных дьяволов» весьма прилично. Что касается преследователей команды Эрика тен Хага, то «Тоттенхэм», такое ощущение, всеми силами старается не приближаться к третьей позиции таблицы. Напомним, что накануне «шпоры» умудрились проиграть «Вулверхэмптону», нанеся при этом невообразимое количество ударов по воротам соперника.

«Ливерпуль» в случае своей победы над «Ман Юнайтед» поднимался бы на пятую позицию, обгоняя «Ньюкасл». Ну а там дальше почему бы не замахнуться мерсисайдцам и на первую четвёрку, чтобы попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов? Тем более сейчас мерсисайдцы наверняка вылетят из этого турнира на стадии 1/8 финала – после домашнего-то крупного поражения от мадридского «Реала» со счётом 2:5.

Надо сказать, в отчётном матче команды с первых минут задали хороший темп. Вроде как поначалу большая часть игры проходила в районе штрафной «Юнайтед», но первый опасный момент создали гости – Алиссону пришлось вытаскивать из нижнего угла попытку Антони. На 26-й минуте Далот с правого фланга забросил мяч на левый край вратарской, где Бруну Фернандеш в падении пробил головой из-под Трента, по не попал немножко в дальний угол. Через минуту Рэшфорд откликнулся на закидушку Шоу и в касание с лёта неподготовленным образом пробил в руки Алиссона.

Перед сороковой минутой «Манчестер Юнайтед» создал ряд перспективных возможностей, которые были не то чтобы явными моментами, но недорабатывал «Ливерпуль» сзади, недостаточно надёжно смотрелись его оборона и вратарь. Каземиро удалось разок даже отправить мяч в чужие ворота, но там было положение «вне игры», которое всё испортило. А потом взяли и открыли счёт мерсисайдцы. Робертсон на левом фланге подключил Гакпо – тот вошёл в штрафную, нейтрализовал Варана и поразил дальний угол (1:0).

Пропустили «красные дьяволы» не только в раздевалку, но и из раздевалки (дважды). На 47-й минуте своё веское слово сказал Дарвин Нуньес, отличившийся вторым этажом после подачи Эллиотта. Плюс ещё через четыре минуты визитёры обрезались возле чужой штрафной и нарвались на результативную контратаку. Салах с правого края мимо Мартинеса отдал на полуфланг на Гакпо, не промахнувшегося с острого угла в дальний (3:0).

Алиссон мог помочь гостям размочить счёт, когда придумал себе проблемы на ровном месте и едва не выложил мяч на блюдечке Бруну Фернандешу. Немного погодя около других ворот Ибраима Конате едва не довёл дело до счёта 4:0, пробив немного выше створа после подачи углового. Зато укрупнил преимущество «Ливерпуля» Салах, воспользовавшийся пасом Нуньеса и вонзивший мяч в перекладину с отскоком за ленточку в контратаке.

«Ман Юнайтед» атаковал в этом матче (больше в первом тайме, конечно) достаточно и моментов имел тоже прилично, однако мяч заколдованно залетал только в ворота, защищавшиеся де Хеа. За пятнадцать минут до конца основного времени Нуньес оформил дубль, отправив сферу в чужие ворота затылком после навеса слева от Хендерсона (5:0). Это притом, что парой минут ранее Рэшфорд обыграл с левой стороны Алиссона и ткнул мяч в ближнюю штангу.

Но всё равно уже развалился «Манчестер Юнайтед» в концовке, и счёт оформился в теннисную баранку. Лихорадочному метанию мяча в штрафной манкунианцев на 83-й минуте поставил точку Салах, отправивший его в сетку (6:0). Но и на этом хозяева не успокоились – с правого угла вратарской вышедший на замену Фирмино сделал счёт вообще 7:0. Абсолютный кошмар произошёл для «МЮ» на «Энфилде». И эта команда ещё идёт на третьем месте в АПЛ, с таким-то решетом в обороне. 

Кирилл Иванцов

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Комментарии (22)
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Вайнах 06
05 Марта 2023 в 22:16
Ну и хотелось бы отдельно выделить главного виновника сегодняшнего, не побоюсь этого эпитета, вечернего позора - Криштиану Роналду ака пеналду, бадралду, с..салду, на..ралду и т.д. и т.п. ведь именно он заложил семена сегодняшнего немецкого отборного фильма для взрослых своей игрой в прошлом сезоне, когда в одиночку тащил на себе мертвейший клуб без тренера, без характера, без игроков топ-уровня. Сегодня мы увидели венец его пакостей в адрес великого, но ужасного (сегодня) клуба. Предлагаю его вообще отлучить от футбола пожизненно, только тогда МЮ станет вновь Великим и Ужасным клубом!! Долой Роналду!!
Манчестерский Иппатий
05 Марта 2023 в 22:12
Славно позабавились рыцари печеночной лужи...
Вайнах 06
05 Марта 2023 в 22:05
Сразу вспомнился комментарий юзера под ником Тарантино: «это всего лишь кубок лиги». Выиграли кубок лиги и почувствовали себя звездами, пора возвращаться на землю.
Ditmar
05 Марта 2023 в 21:57
Замечательно поздравили Сэра Кенни с 72 - летием. Долгих лет ветерану!
kos34rus
05 Марта 2023 в 21:56
Вот это ясли )))
Bartimeus
05 Марта 2023 в 21:48
Это точно Ливерпуль, чередующий игры на 3 результата? И МЮ, вроде как воспрявший? Что произошло? Походу как с Барсой и сборной Бразилии вышло
redwhite1959
05 Марта 2023 в 21:38
Все команды Клоппа славились игрой на контратаках! Вот и сегодня это "оружие" против МЮ сработало безотказно! Вывод - с сегодняшним "Ливерпулем" в открытый футбол может позволить сегодня команда уровня мадридского "Реала", но не ниже. Кто играет в футбол, тот знает, что бывают матчи, когда у одной команды получается и "залетает" всё, а у другой - ничего! Тем интересней будет смотреть ответный матч ЛЧ на поле мадридцев - там будет открытый футбол - не сомневаюсь!))
Zed2891
05 Марта 2023 в 21:37
А теперь представьте высокоинтеллектуальную рожу великого тренера и эксперда Нэвилла. УАхаха
biz_plan
05 Марта 2023 в 21:32
Такого кровожадного ливерпуля давно не было. Очухались что ли? Пора играть в конце сезона? Неужели не все еще просрано?
Alex1972
05 Марта 2023 в 21:32
Классика жанра от Ливера... Барса помнит.. Хе..
CHegevarra007
05 Марта 2023 в 21:31
Лысому ноунейму показали, что его законное место у параши. Но самый мрак - это отсутствие характера у команды, Фернандеш вообще чмо, психовал, истерил, а толку ноль.
Bathet30
05 Марта 2023 в 21:31
Тут и слов не подберёшь. У Ливерпуля всё получалось в атаке, а у нас нет. Да и оборона развалилась.
ингерман
05 Марта 2023 в 21:30
ай муму сломала паследние зубныя пеньки о ливерную колбаску.. пора на кашки переходиць манюне.. А-ха-ха-ха! )))
ScreamShady
05 Марта 2023 в 21:29
не, ну не так же.....
даже поздравлять ливер не буду)
Vova52
05 Марта 2023 в 21:26
вот ето Ливерпуль , вот ето неожидано- похоронили МЮ.....
Zed2891
05 Марта 2023 в 21:25
Семьнольтед конечно просто великолепен при лысом, просто абсолютно новый манчестер), команда развивается конечно, нужно еще игроков миллионов на триста.
InterSan
05 Марта 2023 в 21:23
Не, бывает. Бывало и хуже.....МЮ - возрождается. Все ещё впереди.
Nashterator
05 Марта 2023 в 21:24
это вроде антирекорд, поправьте если не прав
InterSan
05 Марта 2023 в 21:27
Вроде Рекорд. Но, МЮ все равно молодцы, если судить по дистанции. В этом матче - они просто не вышли на поле
InterSan
05 Марта 2023 в 21:28
В этом матче - Клопп показал, что Жив и Может.
NOBODY
05 Марта 2023 в 21:23
у меня один вопрос...КАК ?????
Nashterator
05 Марта 2023 в 21:22
мрак
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