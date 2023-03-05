Дьявольский кошмар «Манчестер Юнайтед»: «Ливерпуль» разнёс команду тен Хага в пух и прах, отгрузив ей 7 мячей

В центральном воскресном матче 26-го тура «Ливерпуль» разбирался с «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» вряд ли удастся подняться с третьей строчки на вторую и тем более на первую. «Арсенал» и «Манчестер Сити» уже оторвались от «красных дьяволов» весьма прилично. Что касается преследователей команды Эрика тен Хага, то «Тоттенхэм», такое ощущение, всеми силами старается не приближаться к третьей позиции таблицы. Напомним, что накануне «шпоры» умудрились проиграть «Вулверхэмптону», нанеся при этом невообразимое количество ударов по воротам соперника.

«Ливерпуль» в случае своей победы над «Ман Юнайтед» поднимался бы на пятую позицию, обгоняя «Ньюкасл». Ну а там дальше почему бы не замахнуться мерсисайдцам и на первую четвёрку, чтобы попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов? Тем более сейчас мерсисайдцы наверняка вылетят из этого турнира на стадии 1/8 финала – после домашнего-то крупного поражения от мадридского «Реала» со счётом 2:5.

Надо сказать, в отчётном матче команды с первых минут задали хороший темп. Вроде как поначалу большая часть игры проходила в районе штрафной «Юнайтед», но первый опасный момент создали гости – Алиссону пришлось вытаскивать из нижнего угла попытку Антони. На 26-й минуте Далот с правого фланга забросил мяч на левый край вратарской, где Бруну Фернандеш в падении пробил головой из-под Трента, по не попал немножко в дальний угол. Через минуту Рэшфорд откликнулся на закидушку Шоу и в касание с лёта неподготовленным образом пробил в руки Алиссона.

Перед сороковой минутой «Манчестер Юнайтед» создал ряд перспективных возможностей, которые были не то чтобы явными моментами, но недорабатывал «Ливерпуль» сзади, недостаточно надёжно смотрелись его оборона и вратарь. Каземиро удалось разок даже отправить мяч в чужие ворота, но там было положение «вне игры», которое всё испортило. А потом взяли и открыли счёт мерсисайдцы. Робертсон на левом фланге подключил Гакпо – тот вошёл в штрафную, нейтрализовал Варана и поразил дальний угол (1:0).

Пропустили «красные дьяволы» не только в раздевалку, но и из раздевалки (дважды). На 47-й минуте своё веское слово сказал Дарвин Нуньес, отличившийся вторым этажом после подачи Эллиотта. Плюс ещё через четыре минуты визитёры обрезались возле чужой штрафной и нарвались на результативную контратаку. Салах с правого края мимо Мартинеса отдал на полуфланг на Гакпо, не промахнувшегося с острого угла в дальний (3:0).

Алиссон мог помочь гостям размочить счёт, когда придумал себе проблемы на ровном месте и едва не выложил мяч на блюдечке Бруну Фернандешу. Немного погодя около других ворот Ибраима Конате едва не довёл дело до счёта 4:0, пробив немного выше створа после подачи углового. Зато укрупнил преимущество «Ливерпуля» Салах, воспользовавшийся пасом Нуньеса и вонзивший мяч в перекладину с отскоком за ленточку в контратаке.

«Ман Юнайтед» атаковал в этом матче (больше в первом тайме, конечно) достаточно и моментов имел тоже прилично, однако мяч заколдованно залетал только в ворота, защищавшиеся де Хеа. За пятнадцать минут до конца основного времени Нуньес оформил дубль, отправив сферу в чужие ворота затылком после навеса слева от Хендерсона (5:0). Это притом, что парой минут ранее Рэшфорд обыграл с левой стороны Алиссона и ткнул мяч в ближнюю штангу.

Но всё равно уже развалился «Манчестер Юнайтед» в концовке, и счёт оформился в теннисную баранку. Лихорадочному метанию мяча в штрафной манкунианцев на 83-й минуте поставил точку Салах, отправивший его в сетку (6:0). Но и на этом хозяева не успокоились – с правого угла вратарской вышедший на замену Фирмино сделал счёт вообще 7:0. Абсолютный кошмар произошёл для «МЮ» на «Энфилде». И эта команда ещё идёт на третьем месте в АПЛ, с таким-то решетом в обороне.

Кирилл Иванцов