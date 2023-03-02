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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шакири дал совет Клоппу и «Ливерпулю»

02 Марта 2023 • 20:32 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
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05.03 19:30

Бывший футболист «Ливерпуля» Джердан Шакири высказался о текущем положении дел в клубе.

«Красные» неудачно выступают в Премьер-лиге и почти не имеют шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после крупного домашнего поражения от мадридского «Реала» (2:5) в первой встрече.

«Это нормально, иногда такое происходит в футболе. Сейчас я далёк от клуба, поэтому не знаю всех деталей, но, как мне кажется, «Ливерпуль» должен меняться. Команда уже много лет играет в один и тот же футбол, редко меняет схему, и соперники могли приспособиться к этому – в своё время так было с тики-такой «Барселоны». Полагаю, Клоппу нужно менять подход, чтобы вернуть клуб на вершину», – приводит Tribalfootball слова швейцарца, выступающего за «Чикаго».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Джердан Шакири
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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