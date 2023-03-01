Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «К сожалению, Марсьяль несколько раз возвращался и вновь получал травму»

01 Марта 2023 • 13:53 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
05.03 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с травмой Антони Марсьяля. Напомним, француз в данный момент восстанавливается после очередного повреждения.

«К сожалению, Марсьяль несколько раз возвращался и вновь получал травму. Нам нужно дать ему время. Конечно, мне комфортней, когда он в строю, потому что в таком случае я могу рассчитывать на дополнительную опцию. Тем не менее, мы хорошо справляемся и с нынешней обоймой», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Марсьяль в нынешнем сезоне отметился тремя голами и двумя ассистами в Английской премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.03.23 в 22:45
Арсенал Арсенал
Эвертон Эвертон
1.32 5.60 10.00
Видео
01.03.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.46 4.80 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
14:23 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» уверены в подписании Райса слухи
13:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «К сожалению, Марсьяль несколько раз возвращался и вновь получал травму»
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Фенербахче» планирует предложить «Ливерпулю» 8 миллионов евро за Тьяго Алькантару
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд нацелилась на полузащитника «Ливерпуля»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Ливерпуль» вернётся, я убеждён, что клуб найдёт выход из ситуации»
12:18 · Англия. Премьер-лига
​Энди Коул не связывает прогресс Рэшфорда с уходом Роналду
12:07 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Забудьте о требле»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Нунес – совершенный игрок»
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присматривается к трём полузащитникам
11:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не отпустит Альвареса в «Барселону»
11:15 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на футболиста «Челси» 1
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» рискует не подписать трансферную цель Гвардиолы
10:53 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Интера» может перебраться в «Лестер»
10:50 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг попросил «Манчестер Юнайтед» купить топ-игрока из «Интера»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на Чалханоглу
Все новости
Рекомендуем