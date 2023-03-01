Тен Хаг: «К сожалению, Марсьяль несколько раз возвращался и вновь получал травму»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с травмой Антони Марсьяля. Напомним, француз в данный момент восстанавливается после очередного повреждения.

«К сожалению, Марсьяль несколько раз возвращался и вновь получал травму. Нам нужно дать ему время. Конечно, мне комфортней, когда он в строю, потому что в таком случае я могу рассчитывать на дополнительную опцию. Тем не менее, мы хорошо справляемся и с нынешней обоймой», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Марсьяль в нынешнем сезоне отметился тремя голами и двумя ассистами в Английской премьер-лиге.