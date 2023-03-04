Канчельскис поделился прогнозом на матч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился прогнозом на предстоящий матч АПЛ против «Ливерпуля».

«Это дерби, поэтому тяжело выбрать фаворита. Между «Ливерпулем» и «Манчестером» всегда тяжёлые игры. Тем не менее «Манчестер Юнайтед» сейчас показывает хорошую игру и они в лучшей форме», — заявил экс-игрок российской сборной в интервью изданию Sport24. По мнению эксперта, обе команды обладают одинаковыми шансами на победу, также предположив, что матч окажется результативным из-за качественных линий атаки коллективов.

Напомним, что центральный матч тура Английской премьер-лиги пройдёт завтра, 5 марта, на «Энфилде». Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.