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«Ливерпуль» летом отпустит свободными агентами трёх игроков

04 Марта 2023 • 13:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
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05.03 19:30

«Ливерпуль» следующим летом планирует избавиться от целого ряда футболистов. Ранее стало известно, что команду на правах свободного агента покинет нападающий Роберто Фирмино. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство намерено бесплатно отпустить ещё трёх футболистов – полузащитников Алекса Окслейда-Чемберлена и Наби Кейта.

Также сообщается, что «Ливерпуль» не будет выкупать на постоянной основе арендованного полузащитника Артура Мело. Бразилец с большой долей вероятности вернётся в туринский «Ювентус».

Напомним, «Ливерпуль» следующим летом планирует кардинально перестроит свою полузащиту. Клуб рассчитывает приобрести Джуда Беллингема и Матеуса Нунеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино Алекс Окслейд-Чемберлен Наби Кейта Артур Мело
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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