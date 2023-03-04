«Ливерпуль» летом отпустит свободными агентами трёх игроков

«Ливерпуль» следующим летом планирует избавиться от целого ряда футболистов. Ранее стало известно, что команду на правах свободного агента покинет нападающий Роберто Фирмино. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство намерено бесплатно отпустить ещё трёх футболистов – полузащитников Алекса Окслейда-Чемберлена и Наби Кейта.

Также сообщается, что «Ливерпуль» не будет выкупать на постоянной основе арендованного полузащитника Артура Мело. Бразилец с большой долей вероятности вернётся в туринский «Ювентус».

Напомним, «Ливерпуль» следующим летом планирует кардинально перестроит свою полузащиту. Клуб рассчитывает приобрести Джуда Беллингема и Матеуса Нунеса.